Weah e Mbangula via dalla Juve | sono ore decisive per la chiusura! Svelate tutte le cifre dell'operazione con il Nottingham Forest

Le ore decisive sono arrivate per il futuro di Weah e Mbangula, le cessioni che potrebbero cambiare volto alla Juventus. Con i dettagli delle cifre svelate e gli ultimi aggiornamenti di mercato, il club si avvicina alla conclusione di questa doppia operazione con il Nottingham Forest. La situazione è in fase di definizione: cosa riserverà il finale di questa intensa trattativa? Restate con noi per non perdere nessun dettaglio.

Weah e Mbangula via dalla Juve: ore decisive! Tutte le cifre della doppia operazione con il Nottingham Forest. Cosa filtra sulle uscite. Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve. Le sue parole sulla trattativa per la doppia cessione in Premier League di Weah e Mbangula. WEAH E MBANGULA – «La Juve va ad incassare come al solito con la Premier. La Juventus sta chiudendo una doppia operazione con il Nottingham Forest per Weah (14 milioni) e Mbangula (8 milioni), per un affare complessivo da 22 milioni di euro. Manca soprattutto l’ok di Weah, ma la Juventus conta di chiudere nelle prossime ore». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah e Mbangula via dalla Juve: sono ore decisive per la chiusura! Svelate tutte le cifre dell’operazione con il Nottingham Forest. Ultimissime

