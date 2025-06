Voti comprati a 50 euro? Per la Procura è un peccato veniale | chiesta l’archiviazione sul caso Puglia

In un mondo dove la corruzione sembra dilagare, il caso puglia ci offre uno sguardo inquietante: voti comprati a 50 euro e promesse di posti di lavoro. La Procura di Bari ha definito tutto un "peccato veniale", chiedendo l’archiviazione per figure politiche di rilievo. Ma quanto si può ignorare questa realtà ? La domanda rimane aperta, perché il problema è ben più profondo di un semplice peccato veniale.

Voti comprati a 50 euro e con la promessa di un posto di lavoro? Per la Procura della Repubblica di Bari si è trattato semplicemente di un “peccato veniale”. E per questo ha chiesto l’archiviazione per voto di scambio nei confronti dell’allora sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e dell’ ex numero uno di Sud al Centro, Sandrino Cataldo, marito di Anita Maurodinoia, che era assessore nella giunta regionale guidata da Michele Emiliano. La Maurodinoia, che si dimise prontamente dall’incarico regionale, è indagata nel procedimento.  La conferma dei soldi ottenuti in cambio dei voti. Secondo quanto riporta un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno, i voti venduti in cambio di 50 euro o della promessa di un posto di lavoro sono stati ritenuti, dal punto di vista penale, un “peccato veniale” che non merita di finire a processo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Voti comprati a 50 euro? Per la Procura è un “peccato veniale”: chiesta l’archiviazione sul caso Puglia

