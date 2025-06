Volo United Airlines da San Francisco a Roma perde quota sull'Atlantico costretto all'atterraggio di emergenza

Un volo United Airlines da San Francisco a Roma si trasforma in un’emergenza sull’Atlantico: il Boeing 777, in difficoltà tecnica, ha iniziato a perdere quota e ha dovuto deviare verso l’Islanda per un atterraggio di emergenza. Un episodio di tensione che evidenzia l’impegno delle compagnie a garantire la sicurezza dei passeggeri anche nelle situazioni più impreviste. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di viaggiatori.

Volo United Airlines da San Francisco a Roma lancia segnale internazionale d’emergenza e inizia a perdere quota sull’Atalantico: ecco cosa è accaduto - Un volo United Airlines da San Francisco a Roma si trasforma in un incubo: il Boeing 777, con 275 passeggeri e 14 membri di crew a bordo, lancia un segnale di emergenza e inizia una rapida discesa sull’Atlantico.

