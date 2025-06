Volley D femminile ecco il bilancio della Bcc Romagnolo | Un ambiente sereno e stimolante

Nel cuore della Romagna, la Bcc Romagnolo ha fatto la sua prima storica stagione nel campionato di serie D femminile, confermando come un ambiente sereno e stimolante possa portare a risultati sorprendenti. Con un mix di entusiasmo e dedizione, il team ha raggiunto l’obiettivo salvezza con largo anticipo, dimostrando che passione e compattezza sono la formula vincente. Questi giovani talenti sono pronte a scrivere nuove pagine di successo.

Alla sua prima stagione nel campionato di serie D femminile, la Bcc Romagnolo ha centrato l’obiettivo salvezza con largo anticipo, distinguendosi per impegno e spirito di squadra. Un traguardo importante, conquistato con determinazione da un gruppo giovane, composto interamente da atlete. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Volley D femminile, ecco il bilancio della Bcc Romagnolo: "Un ambiente sereno e stimolante"

In questa notizia si parla di: femminile - romagnolo - volley - ecco

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Volley D femminile, ecco il bilancio della Bcc Romagnolo: Un ambiente sereno e stimolante; Omag Mt Consolini Volley giocherà il campionato di serie A1 a Cervia; Un portafortuna al collo delle campionesse olimpiche di volley: anche il brand forlivese è medaglia d’oro.

Volley FEMMINILE. Rappresentativa, ecco le convocate - Giulia Bartolini (School Volley Perugia), Marta Biancarelli Martinelli (Tifernum), Viola Bugiardini (School Perugia), Letizia ... Riporta lanazione.it

La Bcc Romagnolo trionfa 3-0 contro Unica Volley in serie D femminile - 0 contro Unica Volley, terza vittoria consecutiva in serie D femminile. Si legge su ilrestodelcarlino.it