Volley cresce l’attacco della Consar | ingaggiato Mattia Gottardo

Il volley si prepara a vivere un emozionante salto di qualità con l’ingaggio di Mattia Gottardo, nuovo asso della Consar Ravenna. Ex campione del mondo Under 21 ed Europa 22, il ventiquattrenne, proveniente dalla Pallavolo Padova, porta con sé un bagaglio di esperienze e successi. Con il suo arrivo, la squadra si rinforza e promette un entusiasmante 2025/26. La sua presenza sarà senza dubbio un elemento chiave per raggiungere nuovi traguardi.

È un ex campione del mondo Under 21 ed Europa 22 il nuovo colpo in attacco della Consar. Ha firmato il contratto con il club ravennate per la stagione 202526 il 24enne Mattia Gottardo. Formatosi e cresciuto nella Pallavolo Padova, con cui ha vinto la Boy League nel 201415 e debuttato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Volley, cresce l’attacco della Consar: ingaggiato Mattia Gottardo

In questa notizia si parla di: attacco - consar - mattia - gottardo

Mattia Alagia torna al Sansepolcro: rinforzo d'attacco per la Serie D - Il ritorno di Mattia Alagia al Sansepolcro segna un'importante svolta nella campagna di rafforzamento della squadra in vista della Serie D.

Volley, cresce l’attacco della Consar: ingaggiato Mattia Gottardo; Luoghi di lavoro: Stress da lavoro correlato.

Volley: Cresce l’attacco della Consar. Ingaggiato Mattia Gottardo - Ha firmato il contratto con il club ravennate per la stagione 2025/26 il 24enne Mattia Gottardo. Riporta ravennawebtv.it

Civitanova punta sul talento di Mattia Gottardo - La Cucine Lube Civitanova ha deciso di puntare sul fresco talento di Mattia Gottardo, ventunenne libero di Cittadella che nello scorso campionato si è messo il luce ... Scrive tuttosport.com