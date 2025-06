Volley B a tutto mercato Ferrini passa alla Nef Osimo

Il mercato della pallavolo di serie B si anima con sorprese e mosse strategiche. Dopo la rinuncia alla A3, Osimo si prepara a una nuova avventura nel campionato maschile, con un roster rinforzato e un nuovo allenatore, Giacomo Giganti. La ciliegina sulla torta è l’arrivo di Federico Ferrini, il talentuoso schiacciatore che promette di fare sognare i tifosi. Il futuro è già alle porte, e la Nef Osimo si appresta a scrivere pagine entusiasmanti.

Si muove il mercato della B di volley. A Osimo in pochi giorni è arrivato prima l’annuncio della rinuncia alla A3, ma anche la certezza come annunciato dalla società di partecipare alla B maschile. In panchina ai saluti coach Roberto Pascucci dopo tre stagioni in crescendo al suo posto ecco coach Giacomo Giganti. Annunciato anche il primo acquisto per la formazione osimana de La Nef Re Salmone ed è quello di Federico Ferrini, schiacciatore, classe 1994, con esperienze tra A3 e A2 con Ancona, Grottazzolina e Potenza Picena. "Osimo è una piazza con cui mi confronto da tanti anni, perché negli anni ci sono state tante sfide – afferma Ferrini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley B a tutto mercato. Ferrini passa alla Nef Osimo

In questa notizia si parla di: volley - mercato - ferrini - osimo

Consiglio Marche, encomio alla Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo - un gesto di gratitudine e ammirazione per un esempio di eccellenza sportiva e valori condivisi. La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo si distingue non solo per i successi, ma anche per l’impegno nel promuovere lo spirito di squadra e il fair play.

Comincia il mercato in entrata della Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo. La società biancoblu ufficializza il primo colpo in entrata ovvero Federico Ferrini http://pallavolosimo.com/2025/06/22/federico-ferrini-alla-corte-della-nef-re-salmone-volley-libert Vai su Facebook

Volley B a tutto mercato. Ferrini passa alla Nef Osimo; Volley Osimo riparte dalla b. Il coach sarà Giganti.

Volley B a tutto mercato. Ferrini passa alla Nef Osimo - Al momento saranno tre le formazioni della provincia di Ancona ai nastri di partenza: Falconara, appena retrocessa, punta ad acquisire il titolo del Bottega. Segnala msn.com

Volley Osimo riparte dalla b. Il coach sarà Giganti - La categoria, dopo la rinuncia alla A3 maschile, sarà sempre la stessa. Da sport.quotidiano.net