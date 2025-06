Voci di Lampedusa I racconti dei migranti e l’autobiografia di Anghiari

Voci di Lampedusa: un progetto che dà voce alle storie di migranti e comunità, un ponte tra esperienze e speranze. Organizzato da Spazio Alber1ca e patrocinato dalla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, questo emozionante viaggio narrativo attraversa realtà diverse, portando alla luce le vite di chi ha affrontato il mare e la ricerca di un nuovo inizio. Domani alle 21, presso l’ex ospedale San Giacomo, si apre un racconto che toccherà i cuori di tutti, ricordandoci l’importanza di ascoltare e condividere.

Voci da Lampedusa: il racconto di un progetto di racconti autobiografici di storie di comunità organizzato da Spazio Alber1ca con il patrocinio della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Domani alle 21 all’ex ospedale San Giacomo, da Anghiari passando per Lampedusa, arriva a Carrara, grazie al Centro per l’autobiografia di Spazio Alber1ca, l’emozionante progetto. Il racconto di tre donne che quel progetto hanno realizzato in due anni di lavoro con la popolazione dell’isola: Caterina Benelli, docente di Pedagogia all’Università Federico II di Napoli, docente e dirigente della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, Daniela Bennati, consigliera nel Comune di Massa e esperta di scrittura autobiografica, collaboratrice ad Anghiari, Sara Bennati, grafologa esperta di scrittura autobiografica. 🔗 Leggi su Lanazione.it