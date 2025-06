Vlahovic Milan | affare possibile ma c’è un ostacolo da superare nella trattativa Cosa manca per il sì dell’attaccante serbo Ultime

Il futuro di Vlahovic al Milan potrebbe svelarsi come un affare, ma un ostacolo importante si staglia all’orizzonte: le richieste salariali dell’attaccante serbo. Con il club rossonero pronto a offrire fino a 6 milioni di euro, la trattativa si complica tra le aspettative del calciatore e le possibilità economiche della società. Cosa manca ancora per superare questo scoglio e portare il trasferimento a termine? La risposta sta nel delicato equilibrio tra ambizione e finanza.

Vlahovic Milan: affare possibile, ma c’è un ostacolo. Gli aggiornamenti di mercato sul futuro del centravanti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Dusan Vlahovic piace al Milan, ma il nodo dell’operazione resta l’ingaggio e le elevate richieste del calciatore. I rossoneri, infatti, potrebbero offrire a Vlahovic fino a 6 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta troppo bassa del suo entourage. La Juve, dal canto suo, valuta il cartellino di Vlahovic almeno 25-30 milioni di euro. La pista è da monitorare. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan: affare possibile, ma c’è un ostacolo da superare nella trattativa. Cosa manca per il sì dell’attaccante serbo. Ultime

Vlahovic Milan, ci sono poche chances di vederlo in rossonero nella prossima stagione! C’è un “nodo” che rende l’affare quasi impossibile: di cosa si tratta e la possibile proiezione futura - Il futuro di Dusan Vlahovic nel Milan appare sempre più incerto: le chances di vederlo in rossonero nella prossima stagione sono minime, a causa di un nodo difficile da sciogliere.

