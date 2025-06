Vlahovic Juve Tacchinardi mette i bianconeri spalle al muro | La sua testa è fuori dalla Signora Se io fossi un dirigente farei questo…

Alessio Tacchinardi mette la Juventus spalle al muro con una presa di posizione decisa: se fosse nei panni della dirigenza, prenderebbe decisioni chiare e drastiche per il futuro di Vlahovic. Le sue parole su Sport Mediaset risuonano come un avvertimento, un invito a non perdere tempo e a fare scelte coraggiose. Ma cosa succederà ora? La situazione è calda, e tutto potrebbe cambiare in un attimo...

Vlahovic Juve, Tacchinardi ha le idee chiare: le sue dichiarazioni a Sport Mediaset suonano come un consiglio alla dirigenza bianconera. Alessio Tacchinardi è intervenuto su Sport Mediaset per parlare della Juventus, che è alle prese con il caso legato alla risoluzione del futuro di Dusan Vlahovic. L’ex centrocampista della Vecchia Signora è intervenuto ai microfoni per manifestare il suo punto di vista sul serbo: a suo avviso i bianconeri dovrebbero lasciar partire il classe 2000, in quanto non sarebbe più connesso alla realtà della Vecchia Signora. TACCHINARDI – « La sua testa è fuori dalla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Tacchinardi mette i bianconeri spalle al muro: «La sua testa è fuori dalla Signora. Se io fossi un dirigente, farei questo…»

In questa notizia si parla di: tacchinardi - vlahovic - juve - mette

Gol Vlahovic, il serbo mette il sigillo finale su Juve Udinese: il suo sinistro in diagonale chiude la partita! – VIDEO - Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, ha siglato il gol della sicurezza nel match contro l’Udinese, garantendo la vittoria per 2-0 e consolidando il quarto posto in Champions League.

L'ha detto Tacchinardi che il tuo sogno era quello di allenare la Juventus, quindi pur di esaudirlo hai accettato l'incarico col rischio che durasse solo pochi mesi. L'ha detto Montero che tu per il bene della Juventus ti faresti staccare un braccio e tu in questi mes Vai su Facebook

Juventus, Tacchinardi: Squadra allo sbando, qualcosa si è rotto. Thiago Motta? Quelle parole mi hanno gelato; Giuntoli-Motta, Sabatini svela in tv il retroscena Juve: Thiago lo ha saputo; Tudor può schierare Kolo Muani e Vlahovic titolari: cosa dicono i (pochi) precedenti.

Tacchinardi: "Vlahovic è un crack! La Juve sa vincere di rimessa" - “La Juve deve abituarsi di più allo stile di gioco di Vlahovic perché mette pochissimi cross in mezzo dalle ali. Riporta corrieredellosport.it

Tacchinardi: "Vlahovic ha la testa da un'altra parte, la Juventus deve prendere qualcun altro" - Nel suo intervento a Sportmediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato così di Vlahovic: "La sua testa è fuori dalla Juventus. Secondo tuttojuve.com