Vlahovic De Rossi e i prigionieri dello stipendione | più pesa più ti affossa

Vlahovic, De Rossi e i prigionieri dello stipendione: un fenomeno che sembra ripetersi nel calcio moderno. Ricordate Recoba all'Inter oltre vent'anni fa? Quei grandi ingaggi che non portano soddisfazioni né risultati? Oggi, molti calciatori si trovano in una situazione analoga, pagati profumatamente ma senza più stimoli né squadre disposte ad accoglierli. Un problema di fondo che mette in discussione il valore e la sostenibilità del calcio di oggi.

Recoba all'Inter oltre vent'anni fa aveva fatto scalpore, ma oggi sono in tanti a trovarsi in condizioni simili: pagati con cifre folli, non trovano soddisfazioni sportive e, sul mercato, nemmeno una squadra.

Il commento di Paolo Rossi sulla Juve e Vlahovic evidenzia la determinazione del serbo nel voler essere un top della squadra, anche se non è ancora riuscito a consolidarsi.

Il rinnovo non arriva (e non arriverà), lo stipendio è alto e al momento non ci sono offerte.

L'attaccante della Juventus voleva incantare la platea internazionale, ma è uscito (prestissimo) dalla rassegna continentale