Vladimir Luxuria tra gli ex famosi un attivista turco e un volto di Amici

Vladimir Luxuria torna a raccontarsi tra carriera e vita privata nel primo appuntamento de La Volta Buona, in onda su Raiuno. Tra ex famosi e incontri internazionali, l’attivista svela dettagli inediti sulla sua storia sentimentale, toccando anche il cuore della sua relazione con Sara Slowley. Un viaggio sincero tra emozioni e ricordi, che ci permette di scoprire aspetti ancora sconosciuti di questa figura poliedrica e coraggiosa. Riguardo la sua vita amorosa…

Nel passato sentimentale di Vladimir Luxuria figurano ex conosciuti nel mondo dello spettacolo, insieme ai quali ha animato le pagine del gossip nostrano. Oggi l ‘attivista sarà ospite del primo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata. Riguardo la sfera sentimentale, l’opinionista tv ha raccontato la relazione con una donna, Sara Slowley, l’unica della sua vita. Sulle pagine del Corriere Della Sera aveva dichiarato: “La nostra relazione durò tantissimi anni. Mi diceva: tu fai le tue storie, io le mie. Venne a Foggia e mia madre per un periodo pensò che io non fossi gay. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vladimir Luxuria, tra gli ex famosi un attivista turco e un volto di “Amici”

In questa notizia si parla di: vladimir - luxuria - attivista - famosi

Vladimir Luxuria compie 60 anni, da attivista LGBT a conduttrice dell'Isola dei Famosi - Vladimir Luxuria, icona dell’attivismo LGBT e protagonista televisiva, compie 60 anni celebrando una carriera straordinaria fatta di battaglie sociali, impegno politico e successo in TV.

Giulia Salemi ha parlato del primo mese senza Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras dell’Isola dei Famosi 2025. Come sta vivendo questo periodo di distacco, cosa ha rivelato. Vai su Facebook

Vladimir Luxuria compie 60 anni, da attivista LGBT a conduttrice dell'Isola dei Famosi; Vladimir Luxuria, la transizione mai completata, il bullismo, l'incidente: «Non sono diventata donna perché mi; Vladimir Luxuria a Verissimo, chi è? Età , vero nome, vitalizio, le violenze, il fidanzato, la transizione e L'.

Luxuria a La Volta Buona, che fine ha fatto l'attivista? Dal giovanissimo fidanzato alla transizione (non completata) - Vladimir Luxuria torna protagonista oggi in tv, martedì 24 giugno. msn.com scrive

Vladimir Luxuria e la verità sul rapporto con Danilo: â€œÈ un amico, non il mio fidanzato” - Vladimir Luxuria, sembrava avesse ritrovato la felicità al fianco di Danilo Zanvit Stecher, uomo per la cronaca rosa riconosciuto come fidanzato del volto tv ed ex politica. Scrive msn.com