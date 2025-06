Vladimir Luxuria e la verità sul rapporto con Danilo | È un amico non il mio fidanzato

Vladimir Luxuria, figura iconica del panorama televisivo, ha recentemente acceso i riflettori sulla sua vita privata, svelando dettagli sorprendenti sul suo rapporto con Danilo Zanvit Stecher. Contrariamente alle voci di una love story, l’ex parlamentare ha chiarito che tra loro c’è solo un’amicizia, non un legame sentimentale. Questa rivelazione, fatta durante l’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo, apre una nuova finestra sulla realtà dietro le cronache rosa e i fraintendimenti.

Vladimir Luxuria, sembrava avesse ritrovato la felicità al fianco di Danilo Zanvit Stecher, uomo per la cronaca rosa riconosciuto come fidanzato del volto tv ed ex politica. Oggi l’ex conduttrice de L’Isola Dei Famosi sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà alla padrona del salotto televisivo, Caterina Balivo. Nel dicembre 2023 la Luxuria usciva allo scoperto confermando i rumours sul suo conto, a seguito di foto arrivate sui giornali gossip nelle quali era ritratta insieme al ragazzo d i Bolzano di nome Danilo. I due si erano incontrati in occasione della fiaccolata tenutasi a Bolzano per un caso di omofobia: “Tra noi non c’era ancora la fiamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vladimir Luxuria e la verità sul rapporto con Danilo: “È un amico, non il mio fidanzato”

