Vladimir Luxuria compie 60 anni da attivista LGBT a conduttrice dell' Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria, icona dell’attivismo LGBT e protagonista televisiva, compie 60 anni celebrando una carriera straordinaria fatta di battaglie sociali, impegno politico e successo in TV. Dalla sua storica elezione al Parlamento europeo nel 2006 alla conduzione dell’Isola dei Famosi, Luxuria ha sempre sfidato le convenzioni, ispirando generazioni. La sua storia dimostra come coraggio e determinazione possano cambiare il mondo, e il suo percorso continua a brillare di passione e dedizione.

Attivista, opinionista, e conduttrice televisiva classe 1965, dal 2006 al 2008 è stata anche deputata: è nota per essere stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vladimir Luxuria compie 60 anni, da attivista LGBT a conduttrice dell'Isola dei Famosi

