ViviParco 2025 | libri scienza musica fotografia in dialogo con l' ambiente

Pisa, 24 giugno 2025 - “Viviparco 2025, sfida ai cambiamenti climatici. natura, cultura, scienza unite per guardare al futuro”: a luglio a San Rossore appuntamento con la rassegna culturale-ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con l'ambiente, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali. “La ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura è il punto centrale della manifestazione arrivata alla quarta edizione che vedrĂ alternarsi negli spazi di Villa Giraffa con il suo giardino e di Villa del Gombo con la sua spiaggia musicisti, scienziati, scrittori, artisti, ballerini - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - Il programma, possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana, si svolge con una particolare attenzione alla sostenibilitĂ : gli appuntamenti saranno con numero limitato di persone per non incidere sui luoghi, con amplificazione minima, quasi tutti al tramonto con luce naturale, con la direzione artistica di Francesca Petrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it