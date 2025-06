Viviani | ll ciclismo professionistico esiste anche grazie agli amatori

appassionati e professionisti che cercano avventure autentiche e emozionanti. La prima edizione di Above The Bike Experience ha conquistato tutti, dimostrando come il ciclismo amatoriale possa alimentare la passione e l’eccellenza del mondo professionistico. Con Livigno come scenario, questa esperienza ha riscoperto l’essenza della bicicletta, unendo sport, natura e comunità in un mix unico. E il viaggio nel cuore delle due ruote continua…

Si è chiusa la prima edizione di Above The Bike Experience, l'evento messo in scena da Movestro – cuore progettuale di IBF – Italian Bike Festival – e Livigno Next. L'evento è nato per riportare la bici nei contesti che meglio ne valorizzano l'essenza come trail tecnici, strade di montagna e itinerari d'alta quota. A fare da sfondo, Livigno, località simbolo dello sport in quota, con i suoi 3200 km di percorsi tracciati dal GPS, meta scelta da atleti internazionali per la preparazione in altura e da migliaia di appassionati per la varietà e la qualità delle sue infrastrutture outdoor. A parecipare anche Elia Viviani e Michela Moioli, oro olimpico dello snowboard-cross.

Una targa per Pascal Richard, campione di ciclismo e grande amico del Salento - Questa mattina, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, è stata consegnata una targa di riconoscimento a Pascal Richard, primo campione olimpico di ciclismo su strada ai Giochi di Atlanta nel 1996.

Viviani: ll ciclismo professionistico esiste anche grazie agli amatori; Elia Viviani, il ritiro può aspettare: Amo ancora la vita da corridore; Cecchini: «Elia meritava più rispetto e umanità».

Ciclismo, Elia Viviani: 'A 36 anni sono ancora motivato, voglio vincere e dare consigli' - Voglio aiutare i giovani a crescere' Con le sue quindici stagioni nel Ciclismo professionistico, le 89 vittorie, il titolo Europeo ad Alkmaar 2019, le nove tappe nei grandi giri, Elia Viviani è ... Scrive it.blastingnews.com

Ciclismo, Elia Viviani: 'Per allenarci facciamo progressioni di cinque km con il 63X12' - La marcia di avvicinamento alla ripresa dell'attività agonistica del ciclismo professionistico è ormai ... Come scrive it.blastingnews.com