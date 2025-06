Vista sulle colline relax sotto le stelle e vasche idromassaggio La Bubble Room è la nuova frontiera dell' ospitalità

Scopri la magia di Casteldelci con la nuova Bubble Room Experience, un’oasi di relax tra colline e cieli stellati. Immersa in un’atmosfera unica, questa innovativa struttura offre vasche idromassaggio e viste mozzafiato, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile. Inaugurata sabato 21 giugno con il sindaco Fabiano Tonielli, la Bubble Room promette di rivoluzionare l’ospitalità immersiva. È il luogo perfetto per chi cerca comfort e meraviglia: lasciati conquistare!

Inaugurata a Casteldelci la "Bubble Room Experience", una nuova dimensione dell'ospitalità immersiva. La cerimonia si è svolta sabato 21 giugno, alla presenza del sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli. Angela Salimbeni e la sua famiglia hanno ufficialmente aperto le porte di Bubble Room.

