In un'epoca di innovazione digitale, la burocrazia dell'AUSL Romagna continua a creare ingorghi e disagi per i cittadini in attesa di visite specialistiche. La protesta di Raffaele Acri, consigliere del comitato di quartiere Resistenza, evidenzia come, nonostante i progressi tecnologici, le lunghe attese e le lunghe file rimangano una realtà sconcertante. Una sua recente esperienza mette in luce un sistema che, invece di semplificare, complica ulteriormente l'accesso alle cure.

Pur nell'epoca della massima digitalizzazione, la burocrazia dell'Ausl Romagna trova sempre strade per mettere i cittadini in attesa, costringendoli ad una lunga fila. E' il senso della protesta di Raffaele Acri, consigliere del comitato di quartiere Resistenza. In una sua recente esperienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Visite specialistiche dell'Ausl, la protesta: "In 150 in attesa dell'accettazione, un imbuto assurdo"

