Visita con l’astronoma | un cielo di eroi e creature fantastiche

Venerdì 22 agosto 2025 alle 21, immergiti in un viaggio tra stelle e leggende con un’astronoma che svelerà come creature fantastiche e eroi coraggiosi popolino il nostro cielo da secoli. Un’esperienza affascinante che unisce scienza e mitologia, lasciandoti scoprire storie magiche e affascinanti. Queste narrazioni, tramandate nel tempo, non sono solo da ascoltare, ma anche da vivere e condividere, creando un ponte tra passato e presente.

Venerdì 22 agosto 2025 alle 21. Affascinante visita guidata da un'astronoma che ci farà scoprire che creature fantastiche e coraggiosi eroi sono protagonisti di grandi avventure che si raccontano e tramandano nel tempo, da secoli. Sono storie mitologiche da ascoltare, ma che si possono anche.

