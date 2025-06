Virgin River 7 terminate le riprese | Colin Lawrence anticipa | Più risate e più lacrime

La settima stagione di Virgin River promette emozioni intense, risate e lacrime, come anticipa Colin Lawrence. Con le riprese ormai concluse, i fan possono aspettarsi un capitolo ricco di sorprese e sentimenti profondi, che continueranno a coinvolgere e emozionare. Prepariamoci a scoprire cosa riserva il futuro nel cuore di Virgin River!

Cosa aspettarsi dalla settima stagione di Virgin River lo suggerisce Colin Lawrence, confermando anche la fine delle riprese. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Virgin River 7, terminate le riprese: Colin Lawrence anticipa: "Più risate e più lacrime"

