Vip e diete il nutrizionista | ' Da loro outing di messaggi sbagliati

Nel mondo delle star, le diete sembrano spesso un affare di spettacolo, ma attenzione: i messaggi sbagliati possono essere dannosi. Dalla dieta liquida di Federica Pellegrini alle scelte drastiche di Fernanda Lessa, il rischio di seguire consigli poco equilibrati è dietro l'angolo. È fondamentale affidarsi a professionisti come i nutrizionisti per un percorso personalizzato e sicuro. Ricordate: la salute viene prima di ogni trend.

(Adnkronos) – Dalla dieta liquida di Federica Pellegrini alla "drastica" di Fernanda Lessa (-10 chili in un mese, con uova e insalata, yogurt e frutti rossi e centrifughe di frutta al mattino, oltre a melone e liquidi per smorzare la fame), ai 7 litri di acqua di Bolle che da 15 anni non mangia carne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

