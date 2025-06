Vip e diete il nutrizionista | ' Da loro outing di messaggi sbagliati

Nel mondo delle celebrity, l'immagine perfetta e i metodi rapidi per perdere peso spesso nascondono insidie e messaggi fuorvianti. Vip e nutrizionisti si scambiano consigli che promettono risultati immediati, ma a quale prezzo? La verità è che la salute richiede equilibrio e non scorciatoie pericolose. È ora di sfatare i miti e abbracciare un approccio sostenibile, perché il vero successo sta nel benessere duraturo.

Calabrese, 'per uomini e donne di successo il problema è perdere chili e non stare in salute, consigliano scorciatoie pericolose' Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Dalla dieta liquida di Federica Pellegrini alla "drastica" di Fernanda Lessa (-10 chili in un mese, con uova e insalata, yogurt.

