Violino da 170mila euro rubato in un pub di Londra la polizia diffonde le foto del ladro | Aiutateci

Un prezioso violino del 1740, valutato 170mila euro, è scomparso da un pub di Londra in febbraio. La polizia metropolitana ha diffuso le foto del sospettato, sperando nel vostro aiuto per catturarlo. La misteriosa vicenda mette in luce l'importanza di proteggere i tesori culturali. Aiutateci a restituire quest'opera d'arte ai suoi legittimi proprietari—ogni informazione potrebbe fare la differenza. Continua a leggere.

Un violino del 1740 è stato rubato a febbraio in un pub londinese, resta sconosciuta l'identità del ladro: la polizia metropolitana ha lanciato un appello per rintracciarlo e riportare lo strumento musicale al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

