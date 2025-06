Violenze e vessazioni da 10 anni uomo allontanato da casa

Per quasi un decennio, una donna ha vissuto un vero e proprio incubo, soggetta a violenze e vessazioni da parte di un uomo. La sua sofferenza si è protratta per anni, portandola a lasciare la propria casa nonostante fosse di sua proprietà . Oggi, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine di Pompei, si apre un nuovo capitolo di speranza e giustizia, con l’allontanamento definitivo del violentatore. La vittoria della sicurezza e del diritto sulla paura.

Tempo di lettura: 2 minuti Violenze e vessazioni andate avanti per quasi dieci anni che avevano spinto la vittima, una donna, a lasciare la casa familiare nonostante questa fosse di sua proprietà . Una vita di inferno per la quale oggi si è registrata una svolta: gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno infatti dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare che stabilisce per la persona accusata di tali condotte l'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi congiunti e divieto di comunicare con la stessa con qualunque mezzo.

