Violento incendio brucia hotel della famosa località di vacanza | i vigili del fuoco in lotta con le fiamme

Un violento incendio ha devastato un hotel nella pittoresca località di Cattolica, lasciando tutti senza parole. Le fiamme, alte e minacciose, hanno rischiarato il cielo mentre i vigili del fuoco lottavano per domare il rogo, salvando le persone coinvolte. La scena è stata un colpo al cuore per la comunità, che ora si interroga sulle cause e sui danni. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e l’efficacia delle squadre di emergenza.

Una scena mozzafiato ha sconvolto la mattinata del 24 giugno a Cattolica, quando un incendio ha inghiottito un hotel, causando un fuggi fuggi generale. La colonna di fumo nero ha fatto alzare la testa ai passanti, che increduli, guardavano le fiamme danzare sopra i tetti. Allarme lanciato dai passanti, colpiti da un odore intenso e dal fumo che si espandeva come un’onda. Nonostante l’hotel fosse chiuso al pubblico, l’ evacuazione di 130 persone è stata immediatamente ordinata dalle autorità. Due membri della famiglia proprietaria, presenti nel momento del disastro, sono stati portati al pronto soccorso per verifiche mediche a causa del fumo inalato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Violento incendio, brucia hotel della famosa località di vacanza: i vigili del fuoco in lotta con le fiamme

