Viola il divieto di avvicinamento alla moglie | braccialetto elettronico e domiciliari

In un caso che mette in luce la perseveranza della giustizia, un uomo di 50 anni di Reggio Emilia ha violato il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, maltrattandoli con botte, insulti e minacce fin dal novembre 2023. Nonostante le restrizioni, la sua condotta violenta non si è fermata, portando a una decisione drastica: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per garantire la sicurezza di chi ha subito le sue angherie.

Reggio Emilia, 24 giugno 2025 – Dal novembre 2023, anche in presenza della figlia minore, maltrattava la moglie con botte, insulti e minacce. Per questo gli era giĂ stato imposto il divieto di avvicinamento, che però non è però bastato: per il 50enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo le indagini svolte dai carabinieri, l’uomo – tossicodipendente – avrebbe maltrattato per anni la moglie insultandola, urlando durante le discussioni, picchiandola e minacciandola di morte, dicendole che le avrebbe tagliato la gola e l’avrebbe portata al cimitero con lui stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: braccialetto elettronico e domiciliari

