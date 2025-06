Vincitori della Champions League negli ultimi 16 anni

Negli ultimi 16 anni, la Champions League ha raccontato storie di trionfi e sorprese che hanno scritto la storia del calcio europeo. Dalle memorabili vittorie di club leggendari come Real Madrid e Barcelona alle imprese di squadre meno attese, il torneo ha regalato emozioni indimenticabili. Scopriamo insieme chi sono stati i vincitori in questo periodo e come si sono evoluti i campioni di questa competizione affascinante. Preparetiamoci a rivivere un viaggio tra i grandi della Champions League!

2025-06-23 23:07:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I gol in ogni metĂ di Khvicha Kvaratskhelia e Achraf Hakimi sono stati sufficienti per i vincitori della Champions League Paris St-Germain per separare i Seattle Sounders e raggiungere gli ultimi 16 della Coppa del Mondo di Club. Dopo una sconfitta di shock al lato brasiliano Botafogo l’ultima volta fuori dalla squadra di Luis Enrique aveva bisogno dei tre punti per essere sicuri dei progressi. PSG prendi il comando! Lo sforzo di Vitinha si devia in Khvicha Kvaratskhelia; Pensiamo che lo intendesse! Guarda il @Fifacwc 14 giugno – 13 luglio Ogni gioco Gratuito https:t. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: vincitori - champions - league - negli

PSG 0-1 Botafogo: i vincitori della Champions League sono scioccati - Il mondo del calcio è letteralmente impazzito dopo la sorprendente vittoria di Botafogo sul PSG, una delle favorite della Champions League.

I monte ingaggi delle squadre campioni d'Europa negli ultimi anni di Champions League Costi e valori delle rose? Tutto nei commenti Vai su Facebook

5 - L'Inter è la prima squadra a subire cinque gol in una finale di UEFA Champions League; considerando anche la Coppa dei Campioni non accadeva dal 1962 (Benfica-Real Madrid 5-3). Cinquina. #UCLfinal #UCL Vai su X

Calcio • UEFA Champions League: albo d'oro, elenco completo dei vincitori e dei finalisti; Quote vincente Champions League 2025/2026, il pronostico: favoriti Real Madrid e Liverpool; Il Paris conquista la Champions League: conosciamo i vincitori del 2024/25.

Champions League, l'Albo d'oro. Tutte le vincitrici della Coppa - Champions League, il percorso per arrivare ad alzare il trofeo Albo d’oro Coppa dei Campioni (1955- sport.virgilio.it scrive

Quali nazioni hanno avuto più vincitori in UEFA Champions League? - La Turchia (decima nell'attuale ranking UEFA) è la nazione più in alto nel ranking a non aver mai avuto un vincitore di UEFA Champions League o Coppa dei Campioni. Riporta uefa.com