Vince i 400 metri a ostacoli ma al traguardo partono i pantaloncini La vittoria osé dello statunitense Chris Robinson – Il video

L’emozionante gara di Chris Robinson ai 400 metri ostacoli ha riservato un finale inaspettato e divertente. Mentre si avvicinava vittorioso al traguardo, i pantaloncini hanno deciso di tradirlo, scivolando più volte, creando momenti di pura comicità e imbarazzo. Nonostante tutto, Robinson ha dimostrato determinazione e sportività, concludendo la corsa con un sorriso parlando di un episodio che resterà nella memoria degli appassionati. Chiudendo con una battuta, ci insegna che anche nel caos si può trovare il lato positivo.

Ci ha provato. Fino all’ultimo, per ben cinque volte, mentre raggiungeva, vittorioso, il traguardo. Il velocista statunitense Chris Robinson, 24 anni, verrà ricordato per la sua vittoria ai 400 metri ostacoli al World Athletics Continental Tour anche per altro. L’atleta si è aggiustato più volte gli shorts, provando a nascondere le parti intime. Invano. Alla fine, al taglio del traguardo si è arreso e ha sorriso, imbarazzato. Chiudendo con una capriola, a pochi passi dal brasiliano Matheus Lima (dietro di lui per pochi millesimi). «Immagine da bollino rosso». La scena a Ostrava (Repubblica Ceca) non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Open.online