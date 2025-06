Villa Pamphilj Francis Kaufmann Anastasia e la bimba hanno dormito per 15 giorni nel parco la moglie morta tra il 3 e il 4 giugno

Nella suggestiva cornice della Villa Pamphili, Charles Francis Kaufmann e Anastasia Trofimova, insieme alla piccola Andromeda, hanno trascorso 15 giorni nel parco, fino a un tragico epilogo tra il 3 e il 4 giugno. In quel frangente, la morte di Anastasia si intreccia con misteri irrisolti e silenziosi sospetti, mentre il cellulare di Kaufmann si spegne improvvisamente. Cosa si cela dietro questa drammatica vicenda? La verità sta emergendo...

Charles Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, avrebbe vissuto con loro nel parco di Villa Pamphilj. La morte di Anastasia risalirebbe alla notte tra il 3 e il 4 giugno, periodo in cui il cellulare di Kaufmann risulta improvvisamente spento.

Anastasia trovata morta a Villa Pamphili: fermato Francis Kaufmann - Una drammatica scoperta scuote Villa Pamphili: Anastasia, la giovane cittadina russa di 30 anni, è stata trovata senza vita a pochi passi dalla sua bambina di sei mesi.

