Villa Pamphili una testimone dell'aggressione al bar | Kaufman gridava di non toccare sua figlia

Villa Pamphili, un luogo di rara bellezza e tranquillità, si trasforma in scena di un dramma che scuote la cronaca. Una testimone racconta l’aggressione al bar Kaufman, avvenuta pochi giorni prima del tragico omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. La sua testimonianza rivela un momento di paura e scontro che potrebbe essere la chiave per comprendere meglio questa intricata vicenda. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda inquietante.

Kaufman, accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda a Villa Pamphilj, è stato aggredito in un bar qualche giorno prima del duplice omicidio. "Era disteso in una pozza di sangue, lei era terrorizzata". Il racconto a Fanpage.it di una testimone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

