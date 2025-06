Villa Pamphili Kaufmann aggredito da un uomo il 3 giugno dentro a Starbucks testimone | Pieno di sangue gridava di non toccare la bambina

Un episodio inquietante scuote Villa Pamphili: il 3 giugno, Kaufmann è stato aggredito all’interno di Starbucks da un uomo visibilmente alterato, che gridava di non toccare la bambina. Testimoni descrivono un quadro di violenza e paura, con Kaufmann che rifiutava l’intervento dei soccorsi, visibilmente sotto l’effetto di alcol. La sua reazione furiosa e il volto sfigurato raccontano un momento di grande tensione e preoccupazione.

Kaufmann ha rifiutato l’intervento dei soccorsi e, visibilmente alterato – “era evidentemente ubriaco”, ha raccontato una testimone – ha raccolto la figlia e si è allontanato Il volto sfigurato dal sangue, lo sguardo fuori controllo e una frase urlata con ferocia: “Non toccare la mia bambina”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, Kaufmann aggredito da un uomo il 3 giugno dentro a Starbucks, testimone: “Pieno di sangue, gridava di non toccare la bambina”

Villa Pamphili, spunta un testimone: «Ho visto Kaufmann ubriaco appoggiare la bimba sul sedile di uno scooter» - Villa Pamphili si anima di un'ombra oscura: un testimone ha visto Francis Kaufmann, apparentemente ubriaco e in evidente stato di alterazione, appoggiare la bambina sul sedile di uno scooter, poco prima di un tragico epilogo.

