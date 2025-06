Villa Matilda è stata venduta | ecco chi l’ha acquistata

Villa Matilda 232, un simbolo di eleganza e charme, ha trovato il suo nuovo proprietario. Gabriele Parpiglia ha confermato la recente vendita, rivelando dettagli interessanti sui contatti tra acquirenti e venditori. La dimora, ormai fuori dal mercato, suscita curiosità su chi abbia deciso di investire in questa esclusiva proprietà . Scopriamo insieme chi si nasconde dietro questa importante transazione immobiliare.

