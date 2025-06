Villa matilda dei ferragnez venduta a cifra record

Villa Matilda, simbolo di eleganza e privacy, passa di mano per una cifra record, suscitando curiosità e riflessioni nel mondo del lusso. Situata in una delle località più prestigiose del lago di Como, questa proprietà incarna il sogno di esclusività e personalizzazione. La vendita, che coinvolge i Ferragnez, apre nuovi scenari sul mercato immobiliare di alta gamma, ponendo l'attenzione su tendenze, implicazioni e future opportunità. In questo approfondimento, si analizzano i dettagli della transazione, il…

vendita di villa matilda sul lago di como: dettagli e implicazioni. La vendita di Villa Matilda, proprietà che ha avuto un ruolo significativo nella vita dei Ferragnez, ha attirato l’attenzione del pubblico e degli esperti del settore immobiliare. Situata in una delle zone più esclusive del lago di Como, questa residenza rappresenta un esempio di lusso e personalizzazione. In questo approfondimento si analizzano i dettagli della transazione, il valore attribuito all’immobile e le possibili ripercussioni sulla scena mediatica. valore di mercato e cifra di vendita. dettagli sulla trattativa e importo finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Villa matilda dei ferragnez venduta a cifra record

In questa notizia si parla di: villa - matilda - ferragnez - cifra

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj - La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Venduta Villa Matilda, l'ex luogo dei sogni dei Ferragnez. La cifra da capogiro; Ferragnez, Villa Matilda venduta: ecco la cifra da capogiro. Chiara Ferragni e Fedez l'avevano acquistata nel; La mamma di Fedez commenta la notizia della vendita di Villa Matilda: Imparate a verificare le informazioni.

Venduta Villa Matilda, la storica residenza dei Ferragnez: la cifra record - Scopri la vendita di Villa Matilda, la villa dei Ferragnez sul lago di Como, recentemente venduta per 13 milioni di euro. Da bigodino.it

Ferragnez, Villa Matilda venduta: ecco la cifra da capogiro. Chiara Ferragni e Fedez l'avevano acquistata nel 2022 - sarebbe stata venduta a un facoltoso cittadino inglese per una cifra vicina agli 11 milioni. Lo riporta ilmattino.it