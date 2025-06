Villa dei Fiori | quando la fede accarezza la fragilità

Villa dei Fiori, un luogo dove la fede si intreccia con la fragilità, diventa il palcoscenico di emozioni profonde e autentiche. La Giornata della Riconoscenza, che si è svolta il 21 giugno, ha trasformato questo spazio in un santuario di memorie e sentimenti, onorando il ricordo del suo fondatore, il senatore Luigi Angrisani. Un momento di riflessione che rimarrà nel cuore di tutti i presenti, dimostrando che alcune emozioni sono troppo intense per essere raccontate—devono essere semplicemente vissute.

