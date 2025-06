Vigili del Fuoco in azione a Cattolica | brucia ex hotel

Un intervento tempestivo ed efficiente dei Vigili del Fuoco ha salvato la situazione a Cattolica, dove un incendio ha coinvolto un ex hotel in disuso. Cinque squadre, tra cui una da Pesaro, si sono mobilitate per mettere in sicurezza i residenti e domare le fiamme. La rapidità dell’azione ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta il valore e la prontezza di chi protegge la nostra comunità . La loro dedizione è un esempio di coraggio e professionalità .

Cattolica, 24 giu. (askanews) - Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Cattolica, in provincia di Rimini, per spegnere un incendio in un hotel in disuso. In seguito all'intervento, sono state evacuate per precauzione 130 persone da 2 alberghi e 4 case vicine. Una delle cinque squadre è arrivata da Pesaro. Immagini Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vigili del Fuoco in azione a Cattolica: brucia ex hotel

