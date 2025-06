Vigile del fuoco arrestato | gli ultimi sviluppi

Le intricate vicende dell’operazione ’Burning Gift’ scuotono ancora il mondo dei vigili del fuoco italiani. Dopo l’arresto di Giuseppe Mazzotta, dirigente di Livorno, per corruzione e riciclaggio, emergono nuovi dettagli che gettano luce su un sistema corrotto e radicato. L’indagine, avviata a maggio 2023, prosegue con rinnovato impulso: cosa si cela dietro questa ellissi di permessi facili e favoritismi? Le risposte potrebbero cambiare in modo inatteso il volto delle forze antincendio nel nostro Paese.

Sull'operazione 'burning gift', che riguarda il caso dei permessi antincendio 'facili', per il quale è stato arrestato il 5 giugno Giuseppe Mazzotta, dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Livorno (residente a San Casciano di Cascina ed ex vice comandante dei vigili del fuoco di Pisa) per corruzione e riciclaggio, stanno emergendo altri dettagli. L'indagine della Squadra Mobile di Livorno è iniziata a maggio 2023, dopo la denuncia presentata da alcuni titolari di esercizi commerciali per presunte condotte concussive di un funzionario dei vigili del fuoco. L'uomo, in concorso con professionisti del settore antincendio e titolari di ditte antincendio, successivamente ad alcune mancanze rilevate durante i controlli ad esercizi commerciali ad opera dei pompieri.

