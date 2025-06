vigil terza stagione confermata in arrivo nel 2026

La tanto attesa terza stagione di Vigil, la serie britannica acclamata nel genere thriller, è ufficialmente confermata e arriverà nel 2026. Dopo il successo delle prime due stagioni, l’attesa cresce, promettendo nuovi colpi di scena e approfondimenti sui personaggi. La BBC annuncia con entusiasmo il ritorno di questa appassionante indagine a bordo, pronti a scoprire cosa riserva il futuro per i protagonisti e il mistero che li avvolge. Dopo la messa in onda dell’ultimo episodio...

La serie britannica di successo nel genere thriller, nota come Vigil – Indagine a bordo, si prepara a tornare con una nuova stagione. Dopo la conclusione della seconda, confermata ufficialmente dalla BBC, l’attesa per il terzo ciclo narrativo si intensifica, promettendo un approfondimento ancora più coinvolgente delle indagini e dei personaggi principali. annuncio ufficiale della terza stagione di Vigil. Dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della seconda stagione, prevista per il 24 giugno 2025 su Sky, è stato annunciato che la produzione del nuovo ciclo partirà entro la fine del 2025. La terza stagione sarà trasmessa nel 2026, inizialmente nel Regno Unito su BBC One e BBC iPlayer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it