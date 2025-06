Vietato ammalarsi | Via le penalizzazioni sulle graduatorie per gli ambulanti

In Toscana, il mercato degli ambulanti si trova di fronte a un'ingiustizia che mette in discussione i diritti lavorativi: l’assenza per malattia non viene riconosciuta, penalizzando ingiustamente gli operatori nelle graduatorie dei posteggi. Dopo due anni di battaglie portate avanti da Fiva Confcommercio, sembra oggi profilarsi una soluzione, grazie a importanti passaggi istituzionali. È fondamentale tutelare chi lavora con dedizione e passione, perché nessuno dovrebbe essere penalizzato per la propria salute.

C'è un caso raro, se non unico in Toscana, che riguarda il mercato: l'assenza per malattia degli ambulanti non viene 'giustificata' e comporta una penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria che assegna i posteggi. Una denuncia che Fiva Confcommercio sul territorio porta avanti da due anni e che sembra aver trovato una strada verso la soluzione, grazie anche a un passaggio in Regione e a quello più recente nella commissione attività produttive del Comune, che si è svolta il 20 giugno. Si parlava appunto delle criticità del mercato di Massa e dei problemi che riguardano gli ambulanti.

