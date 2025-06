Vieri sicuro | Il Mondiale per Club è come la Champions farebbe respirare tante squadre per un motivo

Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, vede nel Mondiale per Club un evento destinato a rivoluzionare il panorama calcistico internazionale. Con la sua prospettiva di un torneo che, come la Champions League, potrebbe far respirare molte squadre, Vieri mette in evidenza il potenziale di questa competizione di elevare il livello globale del calcio. Ma cosa rende questa nuova sfida così speciale? Scopriamolo insieme.

Le parole di Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, sul Mondiale per Club che vede coinvolti i nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Christian Vieri, ex attaccante dell’ Inter, ha parlato del nuovo Mondiale per Club ai microfoni di The Italian Football Podcast, sottolineando quanto questa competizione sia già diventata centrale nel panorama internazionale. MONDIALE PER CLUB – « Penso che diventerà un grande torneo, e penso che sia già diventato grande come la Champions League e dura soltanto un mese. Penso che le squadre che parteciperanno vorranno vincere perché ci sono in palio 120 milioni di dollari per la squadra vincitrice del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri sicuro: «Il Mondiale per Club è come la Champions, farebbe respirare tante squadre per un motivo»

In questa notizia si parla di: vieri - mondiale - club - sicuro

Tancredi Palmeri sicuro: «L’Inter al Mondiale per Club? Ecco perché rischia già al girone, mentre la Juve…» - Tancredi Palmeri analizza senza mezzi termini le sfide dell’Inter di Chivu nel Mondiale per Club, sottolineando i rischi già all’esordio e le difficoltà che potrebbero mettere a repentaglio la qualificazione.

Translate post#Vieri scommette sul Mondiale per Club: "Penso sia già un grande torneo come la #Champions" Vai su X

Inutile creare drammi. Sapevamo di arrivare a questo mondiale per club con il morale a terra e un allenatore nuovo che ha avuto a disposizione una settimana per imprimere i suoi dettami. Sappiamo anche, in cuor nostro, e credo anche in società, che sarà un - facebook.com Vai su Facebook

Vieri, la top 11: 6 ex Juve ma senza Del Piero. E quell'idea su Inzaghi, via dall'Inter perché...; Vieri scommette sul Mondiale per Club: Penso sia già un grande torneo come la Champions; Gli attaccanti più forti al Mondiale per Club FIFA 2025 secondo Christian Vieri.

Vieri, la top 11: 6 ex Juve ma senza Del Piero. E quell'idea su Inzaghi, "via dall'Inter perché..." - A 'The Italian Football Podcast' l'ex attaccante ha parlato di Mondiale per club e non solo: leggi le dichiarazioni più significative ... Come scrive tuttosport.com

Gli attaccanti più forti al Mondiale per Club FIFA 2025 secondo Christian Vieri - Il bomber per eccellenza, Christian Vieri ha detto la sua opinione a DAZN sugli attaccanti più forti del mondo oggi, tutti presenti al Mondi ... Riporta dazn.com