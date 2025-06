Vienna morta la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano

Una tragedia sconvolge Vienna: la giovane hostess palermitana, precipitata dal terzo piano, potrebbe non essere stata un incidente. La polizia austriaca sta indagando su questa morte sospetta, sollevando domande inquietanti sulla dinamica. La 24enne, residente nella capitale austriaca da alcuni anni e in compagnia del fidanzato al momento della tragedia, lascia dietro di sé un mistero che scuote la comunità e richiede risposte chiare e immediate.

Vienna, morta hostess palermitana precipitata dal terzo piano - Una tragedia sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio.

