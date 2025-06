vienna morta hostess palermitana precipitata dal terzo piano

Una tragedia sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, solleva domande e inquieta la comunità. Mentre le indagini della polizia austriaca proseguono, il dolore si diffonde tra amici e familiari, lasciando un vuoto difficile da colmare. È importante fare luce su questa vicenda che ha scosso entrambe le città.

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni, precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo. La ragazza, che era ricoverata in ospedale, è morta ieri sera per le gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it