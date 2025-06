Vienna morta hostess italiana 24enne

Tragedia scuote Vienna: una giovane hostess italiana di 24 anni, originaria di Palermo, ha perso la vita precipitata dal balcone di un appartamento. Trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La ragazza, residente nella capitale austriaca da tre anni, si trovava con il fidanzato, già ascoltato dagli investigatori. I familiari raccontano di una vicenda dai contorni ancora poco chiari, alimentando il dolore e il mistero attorno a questa tragedia.

I familiari raccontano di una relazione tormentata:"Nei giorni scorsi c'era stata una lite tra i due".