vienna hostess italiana muore dopo una caduta dal terzo piano

Non ce l’ha fatta Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno. La giovane è morta lunedì sera in ospedale, dove era stata ricoverata in gravi condizioni a seguito della caduta. La polizia austriaca, che ha avviato un’indagine, non esclude che si tratti di un fatto diverso da un incidente. Al momento dell’accaduto, la 24enne si trovava nell’abitazione insieme al fidanzato, un 27enne palermitano impiegato anche lui come assistente di volo, già ascoltato dagli inquirenti. Aurora viveva da tre anni a Vienna e lavorava per la compagnia aerea Lauda Air. 🔗 Leggi su Lettera43.it