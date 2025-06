Videogiochi Made in Italy | un’industria che cresce tra eccellenza e innovazione

Nel cuore di Firenze, gli Italian Video Game Awards 2025 hanno celebrato la creatività e l'innovazione del settore videoludico italiano. Un evento che mette in luce un’industria vibrante, ricca di talento e in continua espansione, capace di conquistare platee globali. E mentre il settore cresce tra eccellenza e innovazione, il futuro dei videogiochi made in Italy si prospetta sempre più brillante e promettente. Scopriamo insieme le tendenze e le sfide di questa eccellenza nazionale.

Si sono tenuti a Firenze gli Italian Video Game Awards 2025, la cerimonia che premia le eccellenze del videogioco Made in Italy. Un evento che, nella cornice di First Playable, conferma la vitalità di un’industria nazionale giovane, dinamica e sempre più proiettata sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

