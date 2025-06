VIDEO| Volpe catturata con una trappola abusiva soccorsa e liberata dai carabinieri forestali

Una volta liberata dalle trappole abusive, la volpe ha ricevuto cure e attenzione dai carabinieri forestali, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno nella tutela della fauna selvatica. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza civica e delle forze dell’ordine nel proteggere gli animali più vulnerabili. La solidarietà dei cittadini e l’intervento tempestivo sono fondamentali per preservare il delicato equilibrio della natura.

Una volpe, catturata con una trappola abusiva, dopo una segnalazione di un privato cittadino, è stata soccorsa in localitĂ Ficarelle in Agro del Comune di Campo Calabro, dai nuclei carabinieri forestale di San Roberto e Sant'Eufemia di Aspromonte. La bestiola è stata trovata dai militari con.

