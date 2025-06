VIDEO | Sola M5s sul nuovo canile | Tante parole ma l' unica certezza è l' avvio dell' iter di revoca del finanziamento

Nel vortice delle polemiche sul nuovo canile di Spoltore, il consigliere M5s Paolo Sola utilizza parole dure per descrivere la gestione della questione. Tra molte dichiarazioni e un video che fa parlare di sé, l’unica certezza emerge: l’avvio dell’iter di revoca del finanziamento, un passo decisivo che potrebbe cambiare le sorti del progetto. Ma cosa si nasconde dietro questa "fantastoria"?

Se dovessimo sintetizzare con una parola il modo in cui per il consigliere comunale M5s Paolo Sola si continua a trattare la questione canile potremmo scegliere “fantastoria” perchĂ©, afferma, quello dell’accordo con il Comune di Spoltore per l’acquisto del terreno di Colle Cese dove si dovrebbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Sola (M5s) sul nuovo canile: "Tante parole, ma l'unica certezza è l'avvio dell'iter di revoca del finanziamento"

