VIDEO | Pescara solidale 2025 | 170 famiglie beneficiarie del servizio per lo svolgimento di attività dedicate ai ragazzi

Pescara Solidale 2025 si conferma un progetto straordinario, coinvolgendo 170 famiglie, tra cui 66 con figli con disabilità, offrendo voucher per attività socio-educative durante l'estate e oltre. Un'iniziativa che non solo sostiene le famiglie, ma valorizza il diritto di ogni bambino a vivere esperienze di crescita e socializzazione. Scopri come questa iniziativa sta trasformando la comunità pescarese, creando un futuro più inclusivo e solidale.

170 famiglie, delle quali 66 con figli con disabilità possono usufruire di voucher erogati dal Comune di Pescara per le attività socio-educative destinate ai bambini e ai ragazzi fino a 17 anni, da svolgere nel periodo estivo, ma non solo, nell'ambito del programma "Pescara solidale 2025".

