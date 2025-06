VIDEO - Hotel in cenere squadre dei vigili del fuoco in arrivo anche da Pesaro | 27 uomini al lavoro

Un incendio devastante ha colpito l’ex Hotel Hawaii di Cattolica, richiamando sul posto oltre 27 vigili del fuoco, anche da Pesaro. Le fiamme hanno causato danni ingentissimi alla struttura, ormai chiusa, situata in via Venezia. La squadra di soccorso ha affrontato un intervento massiccio per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La situazione resta critica, ma si lavora senza sosta per domare l’incendio e prevenire ulteriori rischi.

Presenta danni ingentissimi la struttura dell'ex hotel Hawaii, dopo l'incendio che si propagato a partire dai piani inferiori nella mattinata di martedì (24 giugno). La struttura alberghiera era chiusa agli ospiti e si trova in via Venezia, a Cattolica. Sul posto si è reso necessario un massiccio.

