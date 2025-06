VIDEO Furto in gioielleria quattro minuti per un raid prezioso

Un colpo da brivido, un furto lampo di soli quattro minuti che ha lasciato tutti senza parole. Quattro uomini a bordo di un’Audi, armati di freddezza e precisione, hanno messo a segno nel cuore della notte un raid in una gioielleria di pregio, lasciando dietro di sé un bottino ancora da quantificare, stimato intorno a un milione di euro. La scena, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza, rivela un’azione studiata nei minimi dettagli...

Tempo di lettura: 2 minuti Poco meno di 4 minuti: tanto ha impiegato la banda di 4 persone che a bordo di un'Audi ha messo a segno nella notte appena trascorsa un colpo il cui valore ancora non quantificato potrebbe aggirarsi sul milione di euro. Con una precisione scientifica immortalata dalla telecamere di videosorveglianza dalle gioielleria Pregem in via Federico della Monica, il gruppo di ladri incappucciati, scendono dall'auto alle 3,37 dopo essersi assicurati che nessuno potesse passare dalla strada. Il gruppo, infatti pochi minuti prima di bloccarsi davanti alla saracinesca della gioielleria ha spostato un'auto rubata e posta al centro della strada per evitare la discesa di vetture.

