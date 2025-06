VIDEO | Forte grandinata sul Calatino danneggiate le piantagioni di agrumi

Una violenta grandinata ha devastato le piantagioni di agrumi nel Calatino, causando danni ingenti alle colture locali. La violenza del maltempo ha messo in ginocchio l’economia agricola dell’area, sollevando preoccupazioni tra produttori e cittadini. L’onorevole Giuseppe Lombardo ha già presentato un’interrogazione parlamentare urgente, chiedendo al Governo interventi immediati per sostenere i coltivatori colpiti e mitigare i danni. La situazione richiede azioni decisive per ripristinare la normalità .

Una breve ma violenta ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sull’area del Calatino ha causato ingenti danni alle coltivazioni, colpendo in modo particolare la produzione agrumicola. L’on. Giuseppe Lombardo ha presentato oggi un’interrogazione parlamentare urgente, chiedendo al Governo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - VIDEO | Forte grandinata sul Calatino, danneggiate le piantagioni di agrumi

