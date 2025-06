VIDEO AOU Ruggi | dopo il Far West spara D’Amato

Nel cuore di Salerno, il direttore generale dell'Azienda Universitaria Ruggi d'Aragona, Vincenzo D’Amato, si è mostrato diretto e senza filtri di fronte alle criticità emerse. Dopo il servizio di "Far West", le sue parole sono state un grido di speranza e urgenza: "Hanno chiesto le ispezioni? Spero che arrivino prima che io vada via." La sua reazione rivela l’importanza di un immediato intervento per garantire qualità e sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti “Hanno chiesto le ispezioni? Spero che arrivino prima che io vada via.” È un fiume in piena il direttore generale dell’ azienda universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno, Vincenzo D’Amato che non si è sottratto questa mattina alle domande dei giornalisti che gli chiedevano di commentare il servizio televisivo della trasmissione Far West che ha denunciato una serie di forti criticità nella gestione dell’emergenza all’interno della sua struttura ospedaliera. Citando circostanze e fatti, il direttore ha attribuito a critiche strumentali che arrivano sempre dalle stesse persone buona parte degli attacchi arrivati attraverso la trasmissione e poi per 20 minuti ha snocciolato davanti ai microfoni delle TV locali una serie di numeri per dimostrare la validità delle azioni del Ruggi, a tutela di tutto il personale sanitario che viene colpito da critiche che il direttore ritiene non giuste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ A.O.U. Ruggi: dopo il Far West, “spara” D’Amato

In questa notizia si parla di: ruggi - west - amato - spara

Far west a Roma, una banda saccheggia un camper e la polizia spara per fermarli - Un pomeriggio fuori dall’ordinario a Roma, dove il Far West si materializza tra le vie della capitale.

VIDEO/ A.O.U. Ruggi: dopo il Far West, “spara” D’Amato.

Salerno, 59enne muore al Ruggi per il West Nile virus - Ad agosto il suo era stato il primo caso diagnosticato in Campania di paziente affetto da “West Nile virus”, la ... Come scrive rainews.it

West Nile Virus, confermato un caso nel Salernitano: 59enne ricoverato all’ospedale Ruggi - Primo caso di encefalite dovuta al West Nile Virus nel Salernitano: ricoverato al Ruggi un 59enne di Altavilla Silentina. Riporta fanpage.it